Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşımada tek ödeme yöntemi olan Kart54'ün kullandırılmayacağına dair kamuoyunda çıkan haberlere yönelik açıklama yayımlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşımada tek ödeme yöntemi olan Kart54'ün kullandırılmayacağına dair kamuoyunda çıkan haberlere yönelik açıklama yayımlandı.

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Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğinin altı çizildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde, toplu taşımada nakit kullanımının virüsün yayılmasına yol açabileceğine, mümkün olduğunca nakit para alışverişinin yapılmaması gerektiğine açıkça yer verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Sağlık Örgütü de nakit ödemenin insan sağlığını tehdit ettiğini, temassız ödeme yöntemlerinin daha sağlıklı olduğunu tavsiye etmektedir. Büyükşehir belediyemiz ve özel halk otobüslerinde de tek ödeme yöntemi temassız Kart54'lerle gerçekleştirilmektedir. Toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımıza salgının yayılmasını önlemeye yönelik uyarıların yer aldığı, Kart54 kullanımının teşvik edildiği şu dönemde böylesine bir uygulamanın gündeme gelmesi söz konusu değildir. Ulaşımda Kart54 güvenli, hızlı, pratik ve tek ödeme yöntemidir. Böyle bir olay karşısında ise hukuki yollara başvurmak kanuni bir zorunluluktur."

Erenler'de bin 400 metrelik içme suyu hattı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ), Erenler Küpçüler Mahallesi'nde başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bin 400 metre uzunluğundaki hattın 400 metrelik kısmının SASKİ ekipleri tarafından kısa sürede tamamlandığı belirtilerek, "Yenilenen içme suyu alt yapısının tamamlanmasıyla bölgede uzun yıllar sorun yaşanmayacak. Eskiyen hatları yenileyerek hem şehrimizin her noktasına kaliteli içme suyumuzu kesintisiz bir şekilde ulaştırıyor hem de kayıp kaçak oranlarını minimuma indiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Erenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:13 Kaynak: AA

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