Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yaz etkinlikleri kapsamında "Bir Kuyu Üç Yusuf" adlı tiyatro oyunu etkinliği düzenlendi.

Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve Yakaza Tiyatrosu tarafından hazırlanıp sahnelenen oyunu, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak da izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağustos yaz etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde vatandaşlarımız ile buluştuk. Yaz etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek. Vatandaşlarımıza etkinliklerimize gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karasu'da asfalt çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu'da devam eden asfalt çalışmalarının ikinci etabının başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 6 bin ton sıcak asfaltın serileceği Şehit Atıf Ödül, Eski Adapazarı ve 193. caddelerinde toplamda 3 bin 750 metrelik güzergah yeni yüzüne kavuşturulacağı belirtilerek, "Daha önce birinci etap çalışmalarını tamamladığımız Karasu'da ulaşımların daha sağlıklı ve güvenle sağlanması için asfalt yenileme çalışmalarımızın ikinci etabına başlamış bulunmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla 3 bin 750 metrelik güzergahta başlattığımız asfalt çalışmaları bölgeye ve hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.