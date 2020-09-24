Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilen Adapazarı Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alana inşa edilecek 48 derslikli İmam Hatip Lisesinin temeli yarın atılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, okulun yapımı için katkı sağlayan iş adamlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.

Saat 14.30'da gerçekleştirilecek temel atma törenine tüm vatandaşları davet eden Yüce, şunları kaydetti:

"50 yıllık ömrünü tamamlayan, 10 binlerce öğrenciyi mezun eden İmam Hatip Orta Okulumuzun yerine daha modern bir okulu kendi imkanlarımız ve hayırsever iş adamlarımızın desteği ile inşa ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizin en eski İmam Hatip Lisesi olan Adapazarı İmam Hatip Lisesini tekrar Sakarya'ya kazandırmak için ilk adımı atıyoruz. 25 Eylül Perşembe günü proje sahasında temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı törenimize davet ediyor, yeni modern okulumuzun şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 3 bin 812 metrekarelik tabanı olan ve toplam 10 bin 476 metrekarelik bir inşaat alanında gerçekleştirilecek olan okul binası, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulunu tek çatı altında toplayacak. İnşallah şehrimiz 48 derslikli modern bir İmam Hatip Lisesine kısa zamanda kavuşacak."

Başkan Alemdar'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Başkan Alemdar, TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Murat Selim Deveci ve il temsilciliği görevlilerinin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, gençlere hizmetin aslında geleceğe hizmet olduğunu ve her zaman gençlerle bir arada olmanın ve fikir alışverişinde bulunmanın önemine değindi.

Ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin her alanda daha iyi yetişmeleri adına Serdivan Belediyesi olarak önemli adımlar atmaya devam ettiklerinin altını çizen Alemdar, Serdivan Fikir Sanat Akademisi ve Serdivan Çocuk Akademisi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok organizasyon ve çalışmayla hem gençlere destek olmak hem de şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmanın gayreti içinde olduklarını aktardı.

SUBÜ'de başarılı öğrenci ve akademisyenlere ödül

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi bünyesinde son dönemlerde elde edilen başarılar nedeniyle ilgili akademisyen ve öğrencilerin tebrik edildiği bir program düzenlendi.

Programa SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Fatih Çalışkan ile Dr. Öğretim Üyesi İsa Vural, fakülte akademisyenleri ve TETRA Elektromobil Topluluğu ile İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler Topluluğu'nu temsilen öğrenciler katıldı.

Program sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine Türkiye'den giren 196 akademisyen arasında yer alan akademisyenlere ve TEKNOFEST'te başarılı olan SUBÜ TETRA ve VECHÜR 2020 ekiplerine başarı belgesi takdim edildi, MÜDEK akreditasyon belgeleri ise bölüm başkanlarına teslim edildi.

Sarıbıyık, burada yaptığı açıklamada, Teknoloji Fakültesinin SUBÜ'nün amiral gemisi olduğunu ve bunu her yerde dile getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amiral gemisi gerekenleri yapmalı ve diğerlerine de yol açmalı. Bunun sürdürülebilirliğine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Allah uluslararası düzeyde başarı gösteren hocalarımızın başarılarını daim etsin. Türkiye'deki teknoloji fakültelerinin öncüsüyüz. Şu anda MÜDEK akreditasyonuna sahip olan tek fakülteyiz ve bu devam ediyor. Burada emeği geçenleri de tebrik ediyorum. Bir taraftan işin şekillendirilmesini de kolaylaştırıyoruz. Neyin nasıl anlatılacağı ve ölçüleceği sürecini kurumsallaştırıyor, taşları yerli yerine koyuyoruz. Gençlerimiz bize son zamanlarda fazlasıyla mutluluk yaşattı. Üniversitemizin ve Sakarya'nın adını ülke çapında defalarca öne çıkardılar. Aracımız çok iyi bir noktaya geldi. İnsansız hava aracımız da üniversitemize kupayla döndü. Tüm ekip arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum."