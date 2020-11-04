Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

04.11.2020 17:17
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Akyazı'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Akyazı'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Başkan Yardımcısı Enver Tok ile ilçe belediye başkanlarının yer aldığı toplantıda yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Başkan Ekrem Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya'ya hizmet sunulmasının önemine dikkat çekti.

Üniversite ve Büyükşehir Belediyesine girişler HES koduyla yapılacak

Sakarya Üniversitesi kampüslerine ziyaretçi girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Sakarya Üniversitesine giriş yapan tüm ziyaretçilere de Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunlu hale getirildi.

Sakarya Üniversitesi kampüslerine gelen ziyaretçiler, kampüs girişlerinde HES kodunu görevlilere bildirerek giriş yapacak. Cep telefonunda HES kodu uygulaması olan ziyaretçiler, uygulamada bulunan barkodu okutarak içeri alınacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

Belediyeye gelen misafirler, HES kodunu görevlilere bildirerek giriş yapabilecek.

SASGEM konferansları online başladı

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla 8 yıldır devam eden Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) konferansları, Güz döneminde de online başladı.

Programa katılan öğrencilere AKTS katkısı ve bir "üniversite ortak seçmeli" ders almış sayılması gibi avantajlar sağlayan konferanslar serisi, bu dönem Doç. Dr. İbrahim Baz'ın "Güneydoğunun 150 Yılı: Devlet, Aşiret, Tarikat" konferansıyla başladı.

Çarşamba günleri saat 12.00'de SASGEM YouTube kanalından canlı yapılacak konferanslar, Dr. Bekir Cantemir'in "İnsan, Şehir ve Estetik Üzerine" konulu konferansıyla devam etti.

SASGEM etkinlikleri Ertuğrul Başer'in "Türkiye'de Sol, İslam ve Demokrasi", Prof. Dr. Feridun Yılmaz'ın "Sosyal Bilimler ve Felsefe: Kapitalizmi Anlamanın İmkan ve Sorunları", Prof. Dr. Mustafa Alican'ın "Selçuklular Kimdir?" ve Fatih Çam'ın "Doğa, İnsan ve Fotoğraf" konferanslarıyla sürecek.

Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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