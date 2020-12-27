Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kente yapılan yeni yatırımların salgın sürecinde de hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmalarının yanı sıra eğitimden ulaşıma, yeni yaşam alanlarından meydanlara, sosyal yatırımlardan yapısal adımlara kadar pek çok farklı hizmeti Sakarya ile yeni yılda buluşturacaklarını ifade etti.

Aynı anda farklı bölgelerde inşa edilen her yatırımı kentin geleceğine kazandırılan bir eser olarak kabul ettiklerini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Sakarya'mızı daha güzel yarınlara ulaştırmak için attığımız her adımla hedeflerimize yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özverili bir şekilde sahada yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin yeni eğitim külliyesi olan imam hatip lisesi hamdolsun hızla yükseliyor. Yine ulaşımda yılların sorununu çözüme kavuşturacak SGK Köprülü Kavşağında ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Hendek'te inşa ettiğimiz yeni itfaiye hizmet binamızda da sona yaklaştık. Geyve'de ilçemizin tarihi dokusuna uygun dönüşümü başlattık. Ayrıca ilçe merkezinde bulunan cami ve çevresini de dönüşüme tabi tutuyoruz. Bunun yanında bir meydan çalışmamızda Unkapanı'nda. Kısa süre içerisinde temelini atacağız. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yüce, Demokrasi Meydanı'nda bebek bakım alanı için de Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kısa süre içerisinde hizmet sunmaya başlayacağını aktardı.

BAL54 Gar Meydanı'nda açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan Bal54 evi, Gar Meydanı'nda da vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk satış noktası Şemsiyeli Park'ta açılan Bal54 evi 2. şubesi ile Gar Meydanı'nda vatandaşları hijyenik ve kaliteli hizmetiyle buluşturacak.

Bal peteği motifi şeklinde hayata geçirilen Bal54 satış noktasında akasya, çiçek, kestane, yayla, ayçiçeği, lavanta, ıhlamur, karakovan ve petek ballarının yanı sıra propolis, arısütü, bal sabunu çeşitleri ve bal kolonyası satışa sunuldu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın Bal54, Süt54 ve Et54 satış noktalarına gösterdiği yoğun ilgiden oldukça memnunuz. İlgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.