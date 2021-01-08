Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

08.01.2021 15:27
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Rektör Savaşan, gençlik sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini önemsediklerini belirtti.

TÜGVA Başkanı Eminoğlu da önceliklerinin gençlik olduğunu ifade ederek, ziyarette gençlik ve ülke gündemi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Ziyarette vakıf temsilcileri İbrahim Beşinci ve Mustafa Yüksel de yer aldı.

Rektör Savaşan SAÜ'nün kalite ve kurumsal sistemlerini değerlendirdi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2020 Kurumsal Değerlendirme Süreçleri" kapsamında "İzleme Programı"na dahil edilen SAÜ'nün kalite ve kurumsal sistemlerini değerlendirdi.

Rektör Savaşan, İzleme Programı kapsamında çevrimiçi düzenlenen toplantıda değerlendirme ekibine ve Senato üyelerine SAÜ'deki kalite ve kurumsal sistemler konusunda sunum yaparak, SAÜ'nün iyileştirmeye açık yönleri, alınan aksiyonlar ile son 5 yılda uygulanan yenilikler ve uygulamalardan bahsetti.

Sunumda ayrıca uzaktan eğitim ek raporu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Savaşan, değerlendirme ekibine SAÜ'nün altyapı ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda ulusal çapta katkıya dönüşen UDEP (Uygulamalı Dersler Platformu) ve UZEP (Uzaktan Eğitim Platformu) uygulamalarının yanı sıra kurumsal yönetim sistemine ilişkin yenilikleri aktardı.

Değerlendirme ekibi, İzleme Programı kapsamında Rektör Savaşan'ın yanı sıra rektör yardımcıları ile kalite süreçlerinden sorumlu akademik ve idari personel, öğrenciler, UZEM (Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve Ar-Ge yöneticileri ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

YÖKAK 2020 Kurumsal Değerlendirme Süreçleri İzleme Programı kapsamında programa dahil edilen üniversitelerin kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi alanlarındaki gelişim süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Adapazarı'nda yeni spor tesisleri ve parklar yapıldı

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye yeni spor tesisleri ve çocuk parkları kazandırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sağlıklı bir yaşam için spor sahalarını artırma ve yaygınlaştırmaya yönelik yatırımların güçlendirildiği belirtildi .

Geçen yıl Şeker, Dağdibi ve Tepekum mahallelerine 3 spor sahası kazandırıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıca 14 çocuk parkı projesinin hayata geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl 2 bin ağaç dikimi ve 20 bin çam fıstığı fidanı dağıtımı yapıldığına işaret edilerek, "Yeşilin en güzel tonlarını Adapazarı'nda çoğaltmayı hedefliyoruz. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yürütülen çalışmaların 2021 yılında da artırılması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Ulaşım Yönetim Merkezi geçen yıl 35 bin çağrıyı cevapladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ulaşım Yönetim Merkezi, geçen yıl 35 bini aşkın çağrıyı cevapladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2020 yılının pandemiyle mücadele ederek geçtiği kaydedildi.

Başkanlık tarafından toplu taşıma araçlarında kurallara uygun taşımacılığın yapılması adına denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, "Pandemi süresince toplu taşıma araçlarında temizlik maske mesafe kurallarına riayetin yoğun durak yerlerinde her gün kontrol edilmesinin yanı sıra 2020 yılı boyunca 3 bin 500 denetim gerçekleştirdik. Toplu taşıma araçları yönetmeliğine aykırı davranışlara ise ceza işlemler uyguladık. Hedefimiz toplu taşımada maksimum memnuniyettir." ifadesine yer verildi.

Erenler Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Erenler Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden müzakerelerin sonuçlanması üzerine Erenler Belediyesine bağlı Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ'de imzalar atıldı.

Erenler Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında varılan anlaşma doğrultusunda, belediye işçilerinin 18 ay süreyle geçerli olacak sosyal ödemeleri ile çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi (TİS), Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir tarafından imzalandı.

Gerçekleşen imza programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle Sayın Mesut Gökdemir ve sendika yöneticilerinin mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaları doğrultusunda vermiş oldukları mücadeleye şahit oldum. Günümüz şartları doğrultusunda tatmin edici bir anlaşma oldu. Sendika temsilcilerimiz gibi bizimde amacımız mesai arkadaşlarımızın en iyi koşullarda çalışmalarıydı. Bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürecek, milletimize hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir de görüşmelerin tam anlamıyla müzakere kültürü yaşanarak ilerlediğini kaydetti.

Belediye yetkililerine teşekkürlerini ileten Gökdemir, "Gerçekleşen anlaşma bölgedeki diğer belediyeler ile kıyasladığında tatmin edici oldu. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Fatih, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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