Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

28.04.2021 21:37
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerde özelliğini yitiren ve arıza veren içme suyu şebeke hatlarını yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerde özelliğini yitiren ve arıza veren içme suyu şebeke hatlarını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, altyapı yenileme çalışmalarında ekiplerin ilk etap çalışmalarına başladığı belirtildi.

Ferizli Bakırlı Mahallesi'nde başlatılan 10 bin metre içme suyu hattı yenileme çalışmaları sayesinde bölgenin kaliteli içme suyuna uzun yıllar kesintisiz ulaşacağı bildirildi.

Büyükşehirli sporcular kick boks şampiyonasında kürsüye çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kick Boks takımından 3 sporcu, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) kürsüde yer almayı başardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kick Boks Federasyonunca 26 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Büyükşehir Kick Boks takımı sporcuları şehre başarılarla döndü.

Büyük Erkekler kategorisinde 74 kiloda yarışan Batuhan Bozatlı altın madalya ve kupanın sahibi olurken, Fatih Erman 81 kiloda gümüş madalya kazanarak kürsüye çıktı.

Ayrıca, Büyük Bayanlar kategorisinde mücadele eden Ayşe Kaplan da iki farklı branşta gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Garnizon Komutanı Tank Komando Albay Cavit Kartopu ve Piyade Albay Fahrican Çağlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Kartopu ve Çağlar ile bir süre sohbet eden Yüce, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kick Boks, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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