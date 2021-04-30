Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sağlık İçin Kaplıca" projesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle ara verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ücretsiz olarak Taraklı Termal Otel'de ağırlanan YADEM yaşlıları ve engelli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tatillerini sonlandırdı.

Büyükşehir tarafından alınan 62 devre mülk, kısıtlamanın sona ermesinin ardından yaşlı ve engellilere hizmet vermeye devam edecek.

Akyazı'da 3 mahalleye 14 bin metrelik yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı'da 3 mahallede içme suyu hatlarının ve abone bağlantılarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Akyazı'da, Gebeş, Bediltahirbey ve Bedilkadirbey mahallelerinde içme suyu hatlarının ve abone bağlantılarının yenilenmesi için çalışma yürütüleceği bildirildi.

Toplam 14 bin metre uzunluğa sahip yenilenecek güzergah ile bölgeye kaliteli içme suyunun kesintisiz bir şekilde ulaştırılırken aynı zamanda kayıp kaçak oranı da en aza indirileceği belirtildi.

Çalışmalar sonucunda yenilenen hat sayesinde 400 abonenin kesintisiz ve temiz içme suyuna ulaşacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaliteli ve kesintisiz içme suyumuzu şehrimizin dört bir yanına uzun yıllar boyunca ulaştırmak için altyapı ağımızı her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. Aynı zamanda suyumuzun kıymetini en iyi şekilde biliyoruz. Eski ve iş görmekte sorun yaşayan hatları yenileyerek su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçiyoruz. Böylelikle abonelerimize temiz suyumuzu ulaştırırken bir damlasının bile israf olmasının önüne geçiyoruz."