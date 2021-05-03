Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

03.05.2021 15:39
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması için sürdürülen çalışmaların ilk etabının tamamlanarak devreye alındığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması için sürdürülen çalışmaların ilk etabının tamamlanarak devreye alındığını bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, kapasite artırma çalışmalarıyla tesisin modern ve yüksek teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Tesisin suyun takibini en iyi şekilde gerçekleştirmek ve olası kayıp kaçağı anında tespit edebilmek için mevcut SCADA sistemiyle entegre halinde çalışacağını bildiren Yüce, "Böylelikle atık halinde tesisimize ulaşan ve son teknoloji cihazlarla arıtılan temiz su olarak doğaya deşarj edeceğimiz suyun bir damlasının bile israf olmamasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yüce, tesise ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Teknolojinin en son imkanlarını kullanarak bölgemize hizmet verecek olan Atıksu Arıtma Tesisi'mizin kapasite artırma çalışmaları tamamlandıktan sonra arıtma miktarımızı günlük 15 bin metreküpten 25 bin 500'e çıkaracağız. Yüzde 45 oranında yapımı tamamlanan ve yaklaşık 40 milyon lira maliyete sahip olacak projemizle bölgede yaşanabilecek atık su sorunlarının uzun yıllar boyunca önüne geçmiş olacağız. Hayata geçirdiğimiz projelerle doğamızı ve su kaynaklarımızın korunmasını sadece bugün için değil, aynı zamanda geleceğimiz için de sağlıyoruz.

Genişletme çalışmalarının ilk etabını tamamladığımız tesisimizde aynı zamanda azot ve fosfor giderimini de daha kontrollü hale getireceğiz. Böylelikle bölgedeki atık suları temizlerken doğamızı da korumuş olacağız. İlk etabı tamamlanan ve devam eden çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Yüce, "Yaşayan Stadyum" projesini inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yeni Sakarya Stadyumu'nda hayata geçirilen "Yaşayan Stadyum" projesini inceledi.

Yüce, yaptığı açıklamada, projenin Sakarya'nın spor ve sanat alanındaki ilerleyişine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Projede cep salonlarında gençler için atletizm, boks, karate, judo ve eskrim gibi 37 farklı branşta eğitimler verildiğini aktaran Yüce, şöyle devam etti:

"20 farklı branşta şehrimizi temsil eden Sakarya Büyükşehir Belediyemizin sporcuları da hayata geçirilen proje sayesinde çalışmalarını Yaşayan Stadyum'da gerçekleştirebilecek. Sportif iş birliği protokolüyle tüm paydaşlarımızla beraber şehrimizde inşallah daha nice başarılı sporcular yetiştireceğiz. Gençlerimiz yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda sosyalleşme imkanı da bulabilecek. Spor Lisesi'nden Gençlik Merkezi'ne kadar birçok farklı alanla hizmet verecek projenin içerisinde Türkiye'nin en uzun kapalı atletizm pisti de yer alıyor. İçerisinde yer alan halı sahaları, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahası, sentetik zeminli futbol sahası en önemli alanlarından biri olan 550 metre uzunluğundaki yürüyüş yolları ile projenin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yüce'ye, ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ve SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan eşlik etti.

Ekrem Yüce, Atletizm, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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