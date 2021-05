Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca eski otobüs duraklarının yenilendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla şehrin yoğun güzergahlarında talepleri karşılamayan otobüs duraklarının yerine LED aydınlatma sistemine sahip modern görünümlü yeni duraklar monte ediliyor.

Siyah metal ve LED aydınlatma sistemine sahip yeni otobüs yolcu duraklarının şehir ve ilçe merkezlerinde uygun yerlere montajlanma çalışmalarına başlandı.

Başkan Işıksu, öğrencileri ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, özel okulda öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencilerinin dersine misafir oldu.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Işıksu, şunları kaydetti:

"Başarı, işini sevmekle gelir. Siz nasıl ki problemlerinizi çözmek ve derslerinizde başarılı olmak için çok çalışıyorsunuz, bizler de vatandaşlarımızı memnun etmek, güzel hizmetler yapabilmek için çok çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz ve işini severek yapanların başarılı olacağına inanıyoruz. Çocuk Hakları Projemiz kapsamında, her kesimin beğenisini kazanan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an Şeker ve Karaman mahallelerimizde 2 Çocuk Hakları Sokağımız bulunuyor. İnşallah Hızırtepe Mahallemize Çocuk Hakları Bahçesi ve 15 Temmuz Camili Mahallemize Çocuk Hakları Adası kazandıracağız. Her mahallemizde çocuk parkımız var ve bu parkların, spor alanlarının sayısını artırmaya devam ediyoruz."

Derse katılım sağlayan 100 öğrenci, Işıksu'ya teşekkür etti.

SGK Köprülü Kavşak Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan ve ulaşımda Sakarya'ya çağ atlatacak SGK Köprülü Kavşak Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4 ilçeye su temin eden çelik isale hattının engel teşkil etmemesi için başlatılan deplase çalışmalarının gece boyunca devam ettiği bildirildi.

Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcayan SASKİ ekiplerinin sabah saatlerinde bölgeye su vermeye başladığı aktarılan açıklamada, "Çalışmalar boyunca yaşanan su kesintisinden dolayı öncelikle abonelerimizden özür dileriz. Yenilenen ve güzergahı değişen hat sayesinde bölgede uzun yıllar vatandaşlarımız kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak." ifadeleri kullanıldı.