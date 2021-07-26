Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yanık Fidan Üretim Merkezi'ndeki çevre düzenleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Fidan A.Ş'nin kentin tarımını çok daha iyi noktalara ulaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fidan A.Ş marifetiyle Sapanca'da kurulan Yanık Fidan Üretim Merkezi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapıya da ara vermeden başlandığı bildirilen açıklamada, "Hayata geçirilen çalışmalar kapsamında üreticinin ve bölgeye alışverişe gelen müşterilerin yol sorunu yaşamaması için alan içerisinde bulunan yol, yeni yüzüne kavuşuyor. Kısa süre içerisinde üretim faaliyetlerine başlanacak merkezde, sözleşmeli üretim modeliyle şehirde üretilen süs bitkilerindeki verimin artırılması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Dede-Torun Kampı, 30-31 Temmuz'da yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çocukları doğayla buluşturmak adına düzenlediği "Dede-Torun Kampı"nın ikincisinin 30-31 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda gerçekleştirilecek kampın başvurularının 26-29 Temmuz'da "0264 221 40 60" irtibat numarası üzerinden yapılacağı kaydedildi.

"Kuşaklar Farklı Hedefler Aynı" sloganıyla organize edilen kampta, çocuklar ve ebeveynlerinin, doğayla iç içe vakit geçireceği, açık hava sinema gösterimi, doğa yürüyüşleri, kamp ateşi başında sohbet ve macera parkurlarında yarışlar yapacağı bildirilen açıklamada, "Baba-Çocuk ve Dede-Torun kamplarında kuşakları bir araya getiriyoruz. Bu kamplarımız sayesinde çocuklar ve ebeveynleri arasındaki arkadaş ilişkisini artırıp kuşakları birbirine yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir." ifadelerine yer verildi.