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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

20.08.2021 08:41
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile Meclis Başkanı Talip Kuriş, Oda bünyesinde mesleki faaliyetler yürüten 34 Meslek Komitesi Başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile Meclis Başkanı Talip Kuriş, Oda bünyesinde mesleki faaliyetler yürüten 34 Meslek Komitesi Başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meslek Komite Başkanları istişare toplantısında komitelerin çalışmaları, faaliyetlerinde gelinen süreçler, sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ ve Meclis Başkanı Kuriş ile 34 Meslek Komitesi temsilcisinin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş da katıldı.

İstişare toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kuriş, komitelerin sektörlerin en önemli temsilcileri konumunda olduğunu belirtti.

Meslek komitelerinin gerçekleştirdiği gönüllü çalışmalar ile birçok sektörün sorunlarının çözüldüğünü ifade eden Kuriş, "Daha iyi işlemelerine ve şehir-ülke-dünya ekonomisine daha da fazla katkı vermeleri sağlanıyor. Bu toplantı ile görüşleri, çalışmaları, talepleri bizler için çok önemli olan meslek komitelerimize ve odamıza yönelik fayda sağlanacağını umuyorum. Katılımları için tüm temsilcilere teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Altuğ da son zamanlarda yaşanan doğal afetler ile salgına karşı aşılanmanın önemine değindi.

Yüz yüze toplantılara temmuz ayı itibarıyla başladıklarını anlatan Altuğ, şunları kaydetti:

"Komite üyelerimizden toplantılara katılarak sektör sorunlarına yönelik sektör üyelerinizle iletişimi koparmadan hizmet etmeye devam etmesini temenni ediyorum. Sizlerden gelen her argüman bizi üyelerimize daha da yaklaştırıyor. Onların sorunlarını çözmemize, taleplerini yerine getirmek için gayret etmemize vesiledir. Bilindiği gibi 2021 yılını üyelerle iletişim yılı olarak belirlemiştik. Pandeminin gölgesinde elimizden geldiğince üyelerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Sizler de toplantılarınızda üyelerinizi davet ediyorsunuz. Gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederim."

Serdivan Otuzikievler'de sokaklar yenileniyor

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Otuzikievler Mahallesi'ndeki 14 sokakta gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarının ardından Ihlamur Sokak'ı da sıcak asfaltla kaplayarak ulaşıma uygun hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Aşık Veysel'in yanı sıra yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Sahil Sokak'ta da çalışma yapılacağı ve bu sokakların en kısa sürede asfaltla kaplanarak modernize edileceği belirtildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Yüksel Avşar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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