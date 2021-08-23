Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin İrfan Balık, Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında "Fındığa Değer Katan Akademisyenler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki fındık üretim ve ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirmesi dolayısıyla fındığın tanıtım ve tüketimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ağustos ayının 2. haftası Dünya Fındık Haftası olarak kutlandığı belirtildi.

SASKİ'nin sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yer üstü su kaynaklarının ömrünü uzatmak ve yer altı su kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirmek adına yürüttüğü sondaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karasu Kuyumculu ve Akyazı Ballıkaya'da çalışmalarına devam eden SASKİ ekiplerinin şu ana kadar Hendek, Geyve ve Pamukova'da sondaj kuyusu açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 ilçede 33 adet sondaj kuyusu açmayı planlayan SASKİ içme suyu kalitesinin yüksek olması için sondaj çalışmalarından önce bölgeler taranarak gerekli etütleri ve incelemeleri son teknoloji cihazlarla gerçekleştiriyor. Su kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak uzun yıllar boyunca su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçiyoruz. Aynı zamanda yer altında bulunan su kaynaklarını araştırmalarımız neticesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Açılan sondaj kuyuları ile yerleşim yerlerinin içme suyu açığını karşılıyoruz. İçme suyu kalitesinin yüksek olması için sondaj çalışmalarından önce bölgeler taranarak gerekli etütleri ve incelemeleri son teknoloji cihazlarla gerçekleştiriyoruz. Yapılan analizlerin sonucuna göre çalışmalar 2021-2022 yılı itibarıyla farklı debilere sahip içme suyu hizmetinde kullanılmak üzere üretimler devam ediyoruz."

Ferizli Devlet Hastanesi personeline takdir belgesi verildi

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü tarafından, aşılama çalışmalarındaki başarıdan dolayı Ferizli Devlet Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarına takdir belgesi verildi.

Arslanköylü, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gösterilen başarıdan dolayı Ferizli İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Ferizli'nin hızla gelişmekte olan ilçelerden olduğunu ifade eden Arslanköylü, salgınla mücadelede tanı, tedavi ve aşılamada gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Toplum sağlığı açısından salgınla mücadelede önemli bir görevi üstlenen fedakar sağlık personelimize, bu özverili görev aşkından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Samet Kaymaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette günün anısına hastanede uygulanan aşıda 20 binin geride bırakılmasının hatırasına pasta kesildi.

Kaymakam Arslanköylü, hastane yönetimi ve sağlık personeline çalışmalarından dolayı takdir belgesi verdi.