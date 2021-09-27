Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, Sapanca ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Sapanca İlçe Başkanı Burhan Arıkan ve yönetim kurulu üyeleriyle Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat'ı ziyaret eden Kılıçaslan, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Heyet, daha sonra Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız, Sapanca Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Osman Kubilay, Kırkpınar Hasanpaşa Muhtarı Hasan Koçlu, Soğuksu Muhtarı Ahmet Pir ve Akçay Mahalle Muhtarı İlhan Sezer'i de ziyaret etti.

Kılıçaslan, Sapanca halkının her türlü sorun ve sıkıntısında yanında olduklarını kaydetti.

Dernekkırı'na Millet Evi yapılıyor

Adapazarı ilçesinde Dernekkırı Mahallesi'ne Millet Evi yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 bin 500 metrekarelik arazide 900 metrekarelik kapalı alanda çalışmaların hızla sürdürüldüğü Dernekkırı Millet Evi'nde, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli hizmetlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Dernekkırı Millet Evi'nde, Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi ve Halk Eğitim hizmet verecek. Ayrıca, çocuk sineması yer alacak.

İl Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Tarım ve Orman Müdürlükleri Millet Evi'nde birçok alanda eğitim verirken, bölgenin düğün ve nişan gibi etkinlik ihtiyaçları da cevap bulacak.

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Millet Evleri Projesi kapsamında Taşkısığı Millet Evi'nin tamamlandığını, Dernekkırı Millet Evi'nde ise çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Vatandaşların daha nitelikli sosyalleşebileceği alanları Adapazarı'na kazandırmaya gayret ettiklerini belirten Işıksu, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ediyor, yapacağımız çalışmaları sahada hemşehrilerimizle istişare ederek hayata geçiriyoruz. Millet Evleri Projeleri'miz de bu anlayışla çok önemli ihtiyaçlara cevap verecek. Dernekkırı Millet Evi'miz zengin fonksiyonlarıyla hizmet sunarak bölgenin sosyal yaşamına değer katacak. Çalışmalarımız hızla sürüyor. Şehrin kalbi Adapazarı'mıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.