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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

27.09.2021 17:25
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Sakarya'da vatandaşların belediyeye olan birikmiş borçlarını "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması" kapsamında ödemek için 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Sakarya'da vatandaşların belediyeye olan birikmiş borçlarını "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması" kapsamında ödemek için 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başvuruların Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığıyla yapılabileceği, yapılandırma işlemlerinin "https://ebelediye.sakarya.bel.tr" üzerinden de gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Daha evvel yapılandırma kapsamına alınmayan idari para cezalarının da kanun kapsamına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine gelir tarifesindeki tüm kalemler yapılandırma kapsamına girmektedir. Kanun, Büyükşehir Belediyesine olan idari para cezaları da dahil tüm borçları (kira hariç) kapsamaktadır. Bu kapsamda taksitlendirmeye vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce olan ilan-reklam, haberleşme ve yangın sigorta vergileri, ecrimisiller, harçlar, gelir tarifesindeki tüm ücretler (hat ücretleri, koltuk artırım bedelleri, imar hizmet ve hafriyat döküm ücretleri vb.) idari para cezaları (Kabahatler Kanununa, Çevre Kanununa vb. göre kesilenler) katı atık ücretleri girmektedir. Büyükşehire olan borçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlarımız 'https://ebelediye.sakarya.bel.tr' adresinden geçmiş borç bilgilerine ulaşabilecektir. Vatandaşlarımız yapılandırmanın ilk taksitini ise 1 Kasım'da ödeyecek. 6-9-12-18 aylık taksit imkanlarından faydalanabilecektir. Pek çok avantajı içinde barındıran düzenlemede ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak."

TEKNOFEST'e katılan Adapazarı'ndaki iki lise derece aldı

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Adapazarı İmam Hatip Lisesi "Mobil Çelebi" projesiyle birinci, Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi de "Akıllı Park Sistemi" projesiyle ikinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 32 okuldan 271 öğrenci, hazırladığı 89 projeyle başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST'e katıldı.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, büyük emek ve mücadele sonucunda elde edilen "Mobil Çelebi" projesi birinciliğinin ve "Akıllı Park Sistemi" projesi ikinciliğinin tarifsiz gurur yaşattığını ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunda yer almak için çaba sarf eden okulları, öğrencileri ve danışman öğretmenleri gayretleri için tebrik eden Bakırtaş, şunları kaydetti:

"'Mobil Çelebi' projesi ile TEKNOFEST Türkiye birincisi Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nde danışman öğretmen Ayhan Yağız'a, takım üyeleri 11. sınıf öğrencileri İbrahim Sait Akarçeşme, Utku Altıntaş ve Faruk Öztürk'e, 'Akıllı Park Sistemi Projesi' ile TEKNOFEST Türkiye ikincisi Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi'nde danışman öğretmen Sedat Coşar'a, takım üyeleri 12. sınıf öğrencileri Sıla Kayaalp, Ayşegül Biricik ve İlayda İnan'a yaşattıkları büyük başarı adına teşekkür ederim. Emeğini, alın terini koyarak 'ülkem için ben de varım' dedirten, kazandıkları zaferle bizleri gururlandıran okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

Adapazarı İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mustafa Bulut ve Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi Okul Müdürü Songül Mercan da katkı sunanlara teşekkür etti.

Adapazarı, Sakarya, Çelebi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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