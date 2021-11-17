Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın, Ankara'daki Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda kazanılan ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde yapılan yarışmada, Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisinin "Gençliğe Yönelik Eğitim Kültür Sanat Faaliyetleri" kategorisinde ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Başkan Yusuf Alemdar'ın ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, yarışmada ülkenin geleceğine yönelik umut verici projelerin yer aldığını belirterek, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinin 3-29 Yaşa Serdivan Gençlik Ekosistemi Projesi ile ödüle layık görülmesinden memnun olduğunu ifade etti.

Sanatçı Ekin Uzunlar Adapazarı'nda sahne aldı

Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar, Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce düzenlenen kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, sanatçı Uzunlar, Karadeniz yöresine ait şarkıların yanı sıra pop ve rock parçalarını seslendirdi.

Sanatçının performansı beğeni toplarken, Adapazarı Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Yılmaz, konser sonunda Uzunlar'a hediye takdim etti.

Hayranlarıyla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Uzunlar, "Çok güzel akşam yaşadık. Gösterilen ilgi ekip arkadaşlarımla beni çok mutlu etti. Bizlerle olan herkese, bu birlikteliği sağlayan Adapazarı Belediyemize, Başkanımıza ve tüm ekibe sonsuz teşekkürler. Adapazarı'nı çok seviyoruz. Yeniden görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Aynalıkavak Sohbetleri'nin konuğu: Kilis Valisi Recep Soytürk

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün, Adapazarı Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'nin kasım ayı konuğu olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Soytürk'ün, Tarihi Aynalıkavak Meydanı'nda gerçekleşecek programda, hayatını ve hatıralarını katılımcılarla paylaşacağı program, yarın saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, herkesi bu etkinliğe davet ederek, "Her ay Adapazarı'mız için kıymetli isimleri kültür sanat dostlarıyla buluşturuyoruz. Kasım ayı programımıza kıymetli hemşehrimiz Kilis Valimiz Sayın Recep Soytürk teşrif edecek, şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.