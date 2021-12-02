Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde anaokulu öğrencilerine karahindiba bitkisinin faydaları anlatıldı.

Sevdiği bitkinin faydalarını anlatmak için masal kitabı yazan öğretmen Canan Ova, Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Bitkinin faydalarını masallarla öğrenen öğrenciler, Oya'yı ilgiyle dinledi.

Ova, yaptığı açıklamada, çocukların hayal dünyalarının geniş olduğunu belirterek, "O dünyada benim de küçük payım olsun istedim. Bunu da en iyi kitapla yapabileceğimi düşündüm. Bu masal kitabıyla da hayal dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladım." dedi.

Etkinlik sonunda Ova, masal kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

SUBÜ Sapanca MYO'da mangal etkinliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın salgın sonrası öğrencilere verdiği mangal sözü etkinliği, Sapanca Meslek Yüksekokulu ile devam etti.

Etkinlikte, Sapanca MYO Medya İletişim Programı Başkanı Öğr. Gör. Servet Sezgin koordinatörlüğünde "#SUBÜmangalkeyfi" hashtagi ile ödüllü fotoğraf yarışması da düzenlendi.

Öğrencilerin çektiği fotoğraflar, MYO Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Zengin, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. İsmail Koç ve Öğr. Gör. Abdullah Duman ve Sezgin'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonunda Medya ve İletişim Programı 1. sınıf öğrencisi görme engelli Emirhan Gümüş birinci oldu. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencisi Barış Can Altun ikincilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1. sınıf öğrencisi Hilal Bar da üçüncülük ödülü kazandı.

Öğrenciler, etkinlikte mangal yaparak keyif yaşadı.