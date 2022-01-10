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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

10.01.2022 20:05
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yılın ilk meclis toplantısı yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yılın ilk meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekrem Yüce başkanlığında Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 86 gündem maddesi karara bağlandı.

Yüce, toplantıda, göreve geldikleri günden bu yana ekonomi, sosyal yaşam, altyapı ve üstyapı, kültür sanat, spor ve birçok alanda 2,5 yılda 2,3 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Sakarya'ya 1 milyon 121 ton asfalt, 805 kilometreyi aşan yol ile maliyeti 677 milyon lira olan içme suyu, yağmur suyu ve altyapı projesini kazandırdıklarını aktaran Yüce, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yüce, Mithatpaşa'da bulunan eski Vagon Park'ın bulunduğu yere Vagon Kafe ve kıraathane kurulacağını belirterek, "Hemşehrilerimize alternatif sosyal yaşam alanı sunacağız. Vagon Kafe ve kıraathane, Nisan 2022'de faaliyete geçmiş olacak." bilgisini verdi.

Kadın istihdamına yönelik çalışmalara da değinen Yüce, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza iş hayatında destek olmak, onlara meslek edindirmek için 6 farklı kooperatif kurduk. Bu kooperatiflerden üçü binlerce yıllık geleneğe sahip olan Yağcıbedir halısı üretiyor. Bir kooperatifimiz, kurum ve kuruluşlar için iş elbisesi üretiyor. Bir kooperatifimiz, atıkları geri dönüştürerek hediyelik eşya üretiyor. Bir kooperatifimiz de kenevir elyafını işliyor, ebru sanatıyla süslüyor ve giyim aksesuarları üretiyor. Kooperatiflerimiz eliyle üretilen ürünler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Hanımeli Pazarı'nda satışa sunuluyor."

Yazlık Köprüsü açıldı

Yazlık kavşağındaki araç trafiğini azaltmak için çalışmaları tamamlanan, Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan Serdivan'a geçişleri sağlayacak Yazlık Köprüsü ile alt ve üst yapısı yenilenen Süleyman Binek Caddesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Bürten, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Köprünün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Yüce, dekoratif köprü sayesinde Sebahattin Zaim Bulvarı ve Hasır Sokak'ı birbirine bağladıklarını aktardı.

Başkan Yüce, açılışı yapılan köprü ve caddeye ilişkin şu bilgileri verdi:

Böylece Sebahattin Zaim Bulvarı'nı dekoratif köprü ve Hasır Sokak aracılığıyla Süleyman Binek Caddesi'ne de bağlamış olduk. Süleyman Binek Caddesi de Yazlık'taki helikopter pistinden Serdivan AVM'ye, oradan da Sapak Camisi'ne ve Serdivan'ın merkezine bağlanıyor. Yani bundan böyle Serdivan'dan Camili'ye gitmek istediğimizde özellikle iş giriş çıkış saatlerinde ciddi yoğunluk olan Yazlık Kavşağı'na alternatif yolumuz olacak."

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Ekrem Yüce, Serdivan, Ekonomi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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