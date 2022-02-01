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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

01.02.2022 16:47
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, firma yöneticileriyle metaverse toplantısında buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, firma yöneticileriyle metaverse toplantısında buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hendek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Metin Çengel öncülüğünde, metaverse ve NFT (dijital sahiplik) teknolojileri üzerine çalışan firmaların yöneticileriyle sanal toplantı gerçekleştirdi.

Yeni teknolojilerle ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, kariyerini metaverse ve NFT alanlarında geliştirmek isteyenlerin neler yapması gerektiği görüşüldü.

Sektör temsilcileri Hüseyin Bayer ve Ömer Yusuf Şahin, öğrencilere ilgili alanlarda çalışmanın öneminden bahsederek kendilerini metaverse evrenine hazırlamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Çengel ise öğrencilerin gelecekleri açısından çok yararlı çalışmanın ilk adımını attıklarını kaydetti.

Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali'nden katalog başarısı

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, prestijli festivallerin bulunduğu katalogda yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, Antalya Uluslararası Altın Portakal, İstanbul Uluslararası Film Festivali, Boğaziçi Uluslararası Film Festivali ve Frankfurt Türk Filmleri Festivali gibi saygın festivallerin bulunduğu katalogda yerini aldı.

2021 Film Festivalleri Kataloğuna göre, Türkiye'deki en büyük film festivalleri arasında sayılan organizasyon, Üniversite Kısa Film Festivalleri listesinde ise uluslararası kriterlere göre ilk 4'te yer alıyor.

"Asrı Saadetten Günümüze Sürdürülebilir Ticaret" programı

MÜSİAD Sakarya Şubesince, Siyer Vakfı Başkanı ve Yazar Muhammed Emin Yıldırım'ın katılımıyla "Asrı Saadetten Günümüze Sürdürülebilir Ticaret" konulu program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, "Bu yılki mottomuzu 'Keşf-et' olarak belirledik. Keşfet mottosuna ilaveten 'Tanı-Tanıt-Açılım Yap' kavramlarını benimseyen süreç planladık. Bu bağlamda ilk yurt dışı seyahatimizi de mart ayı içerisinde Almanya'ya yapmayı planlıyoruz. Üretimin ve istihdamın büyümesi için ihracat yapmak çok daha değerli hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ticaretin ancak ahlak ve hukukla mümkün olabileceğini ifade eden Yıldırım da Hz. Ömer örneğini vererek şunları kaydetti:

"O der ki, 'Bizim çarşımızda, dinde belli bir derinliği olmayan kimselerden başkası alışveriş yapmasın.' Neden? Çünkü İslam'ın alışveriş hukuku meselesinde söylediklerini bilmeyen ve bu konuda belli seviyesi olmayan her an yanlış yapabilir, başkalarını yanlış işlere sevk edebilir. Bundan dolayı Müslüman bir tüccar, kesinlikle ticari hukuka dair bilinmesi gerekenleri öğrenmelidir."

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Film Festivali, Kısa Film, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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