Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Yurt içi ve dışındaki müsabakalarda dereceye giren Ferizlili sporculara madalya ve teşekkür belgesi verildi.

Ferizli Salon Sporları Kulübü ile Halk Eğitim Müdürlüğünce Ferizli Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Burada çeşitli spor dallarında müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Törende konuşan Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçede yapılan her türlü spora destek verdiklerini söyledi.

Tenis kortu ve yüzme havuzu tesisi yapmak için çalışma yürüttüklerini bildiren Balcı, "İlçemizi yurt içinde ve dışında en güzel şekilde temsil eden sporcularımız ve kulüp idarecilerimiz ile bu güzel törenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da sporcuları tebrik ederek, onların daha üstün başarılara imza atmaları için altyapı ve tesis konusunda gerekli çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti Söğütlü Teşkilatı haftalık toplantısını yaptı

AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu, haftalık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

İlçe binasında düzenlenen toplantıda, İlçe Başkanı Selçuk Kurt, toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların ele alındığını belirterek, katılım gösterenlere teşekkür etti.