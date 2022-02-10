Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yüce, yaklaşık 2,5 aylık yoğun müzakere sürecinin sonuna geldiklerini söyledi.

BELPAŞ'ta görevli çalışanların maaşlarına şartların müsaade ettiği en iyi iyileştirmeyi yaptıklarını ifade eden Yüce, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı mücadeleye destek olmak, çalışma arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmek adına ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizle bir araya geldik. Şartların müsaade ettiği en makul iyileştirmeyi gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda bugün 3 yıllık toplu iş sözleşmesini imzalayacağız." dedi.

Yüce, sözleşmeye göre BELPAŞ çalışanlarının görevli yevmiyelerine yüzde 45-50 arasındaki oranda zam yaptıklarını, sosyal haklarını da yine aynı oranda artırdıklarını kaydetti.

Sözleşmenin ikinci ve üçüncü yılında tüm çalışanların yevmiyelerine ve sosyal haklarına enflasyon oranında zam yapılacağını aktaran Yüce, "Toplu iş sözleşmesinde bulunan 12 gün akdi ikramiye tutarını, sözleşmenin birinci yılında 24, ikinci yılında 26, üçüncü yılında ise 28 güne çıkarıyoruz. 135 lira tutarındaki yıllık yakacak yardımını aylık 50 lira yapıyoruz. Böylece yıllık yakacak yardım tutarını 600 liraya çıkartıyoruz." bilgisini verdi.

İki mobil uygulama hizmete sunuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iki yeni uygulama hizmetini dijital ortama taşıdı.

AKOM'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Yüce, belediyenin "SBB Çözüm Masası" ve "BELPAŞ Yöresel Ürünler" uygulaması üzerinden de hizmet sunacağını kaydetti.

Vatandaşların "BELPAŞ Yöresel Ürünler" uygulaması sayesinde hizmete daha kolay erişebileceğini anlatan Yüce, "Bal54, Süt54, Et54, Yumurta54, Fındık54, ÇAYKUR, Sera A.Ş doğal malzemeleri ve Kabak54 ürünleri satışa sunuldu. Büyükşehirin üretimini yaptığı ve temin ettiği doğal ve kaliteli ürünler, uygulamadan verilen siparişler sayesinde Sakaryalıların kapısına kadar gidiyor." dedi.

Yüce, "SBB Çözüm Masası" ile vatandaşların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Belediyenin 7 gün 24 saat görev başında olan çevrim içi ekibinin, talep ve şikayetlere sistem üzerinden anında yanıt verdiğini ve konulara müdahale ettiğini ifade eden Yüce, son yıllarda teknolojik gelişmelerle dünyanın hızla dijitalleşmeye doğru evrilme yaşadığını dile getirdi.

Yüce, belediye hizmetlerinde ve vatandaşlarla iletişimde internet araçlarının ne şekilde kullanıldığını değerlendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda vatandaşlarımızın hizmetlerimize daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için iki yeni mobil uygulama geliştirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden, 153'ü arayarak, sosyal medya yoluyla, mail yoluyla bizlere bildirilen istek talep ve şikayetleri artık mobil uygulama üzerinden de bizlere iletebilirsiniz. Katılımcı belediyecilik anlayışı ve hemşerilerimize daha konforlu hizmet etme amacıyla bu uygulamayı geliştirdik."