Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (SASKİ), kent genelinde yenileme ve onarım faaliyetlerine aralıksız devam ettiği bildirildi.

SASKİ'den yapılan açıklamada, kentin güney bölgesinde başlatılan çalışmalar kapsamında bir mahallenin daha içme suyu hattının yenilendiği belirtildi.

Bölgede yaklaşık 25 yıl önce yapılan, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış içme suyu hattının yenilerek, 3 bin metresi ana hat, 2 bin metresi abone hattı olmak üzere 5 bin metrelik içme suyu hattının inşa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerleşim bölgesine, uzun yıllar hizmet sağlayacak kapasitede yeni bir içme suyu hattı kazandırıldı. Büyükşehir SASKİ olarak kentimizin her bölgesine hizmet götürmek için gayretle çalışıyoruz. Yenileme ve onarım çalışmalarımızı Taraklı Duman Mahallesi'nde devam ettik. Bu sayede bölgeye gelecekte sorunsuz hizmet verecek yeni bir hat kazandırmış olduk. Çalışmalarımız tüm ilçe ve mahallelerde aralıksız devam edecektir."

Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcuları yeni kuşağa terfi etti

Hendek Belediyesi Karate Kulübünde yapılan kuşak terfi sınavında 25 sporcu sarı, 30 sporcu turuncu ve 20 sporcu ise kahverengi kuşağa terfi etti.

Kulüpte eğitim alan minik sporcular için Enes Topaloğlu hakemliğinde gerçekleşen kuşak terfi sınavı güzel görüntülere sahne oldu.

Kulüp salonunda minik sporcuların kuşak sınavında başarılı olabilmek için kıyasıya mücadelesini, sporcuların aileleri heyecanla takip etti.

Karate Kulübü Teknik Direktörü Nurkan Kayacık başta olmak üzere antrenörler Ümit Atış ve Volkan Karagöz sporcuları tebrik ederken, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.