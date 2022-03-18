Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

18.03.2022 19:43
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Makedonya'nın Novaci Belediyesi heyetini ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Makedonya'nın Novaci Belediyesi heyetini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makedon heyet, uygulamaları yakından görünmek ve örnek çalışmalar geliştirmek için bilgi almak adına Sakarya'ya geldi.

Büyükşehir bürokratları tarafından AKOM'da karşılanan ziraat mühendisi Belediye Başkanı Stevche Stevanovski ve beraberindeki heyet, son 3 yılda hayata geçirilen tarım projeleri kapsamında üretilen tıbbi-aromatik bitkiler, safran, çilek, kenevir ürünlerini inceledi. Heyete ayrıca sinevizyon gösterisiyle şifalı yağlar, kozmetik ürünler, hidrosoller, bitki çaylarının hazırlanma süreçleri gösterildi.

Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, yaptığı sunumda, Melen Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, UTÇEM, Mantar Üretim Tesisi, Damızlık Manda Yetiştiriciliği Projesi'nin detaylarını anlattı.

Uygulamalara hayran kaldıklarını belirten Stevanovski, "İki belediye arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve dayanışmayı sağlamak için gerekli adımları attık. Tecrübeyi ve bilgiyi birleştirdiğimizde çok güzel işler yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Sunuma telefonla bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de "Geleceğin olmazsa olmazı tarım ve hayvancılıkta yürüttüğümüz çalışmaların dünya genelindeki şehirlere örnek olması bizler için büyük bir gururdur." değerlendirmesinde bulundu.

SAÜ mezunu Mehmet Uzun'un bağışladığı binlerce kitap listelendi

Sakarya Üniversitesine (SAÜ) bağışlanan ilk büyük koleksiyon olma niteliğine sahip olan Mehmet Uzun (Baboğlu) koleksiyonu, "Sakarya Üniversitesi Mehmet Uzun (Baboğlu) Bağış Kitaplar Bibliyografyası" olarak kitaplaştırıldı.

Koleksiyonda sosyal bilimler ağırlıklı (dini bilgi kaynakları, Türkiye ve Türk tarihi bilgi kaynakları, kataloglar, süreli yayınlar) yaklaşık 8 bin eserin yer alıyor.

Teslim alınan eserlere, kataloglama ve sınıflandırma işlemleri uygulanarak kütüphanedeki "Nadir Eserler" bölümüne dizildi. Akademinin birçok alanını ilgilendiren kitap ve belgenin yer aldığı bibliografya üniversite kütüphanesinde erişime açık halde bulunuyor.

SUBÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu tanıtıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yedirenk Uluslararası Öğrenci Topluluğu Tanıtım Programı, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül, SUBÜ Dil Eğitim Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Bünyamin Göl, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Öğrencilerin çizdikleri resimlerden oluşan serginin gezilmesiyle başlayan programda, daha sonra Sarıbıyık ve SUBÜ Yedirenk Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Kotan açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından UDEF Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül düzenlenen panelde öğrencilerle buluştu.

Program, Kazakistanlı öğrencilerin ülkelerinin müziklerinden oluşan dinletisi ve Sudanlı öğrencilerin yöresel dans gösterisiyle son buldu.

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Büyükşehir'den kar uyarısı Büyükşehir'den kar uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Makedonya, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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