Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

23.03.2022 19:47
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde su kayıplarının azaltılması için Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (SASKİ) başlatılan ilave hat imalatı kapsamında 1200 metre içme suyu hattı, 1 debimetre odası ve 4 basınç kırıcı vana odası altyapıya kazandırıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde su kayıplarının azaltılması için Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (SASKİ) başlatılan ilave hat imalatı kapsamında 1200 metre içme suyu hattı, 1 debimetre odası ve 4 basınç kırıcı vana odası altyapıya kazandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde altyapıyı yenilemeye ve vatandaşlara uzun yıllar boyunca hizmet edecek yatırımların hayata geçirilmeye devam edildiği belirtildi.

SASKİ ekiplerinin Kocaali ilçesinde şebeke suyu kayıplarının azaltılması amacıyla başlattığı proje sayesinde bölgenin altyapısının önemli bir güç kazandığı aktarıldı.

İmalatların tamamlanmasıyla 1200 metre içme suyu borusu, 1 debimetre odası ve 4 basınç kırıcı vana odasının hizmete alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışma kapsamında bölgede daha önce yaşanan su kayıplarının önüne geçilecek ve büyük oranda tasarruf sağlanacak. Ayrıca yeni altyapı ilçede vatandaşlara uzun yıllar hizmet edecek. Kent genelinde altyapımızı daha güçlü bir hale getirmek için çalışıyoruz. Her bir haneye eksiksiz ve en kaliteli şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda içme suyu ve kanalizasyona altyapısını yenileme çalışmalarında Kocaali'de önemli bir yatırımı kazandırdık. Çalışmalarımız 16 ilçenin tamamında ve kentin merkezinde aralıksız olarak devam edecek."

"Pandemiye Rağmen..." Sergisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Atiş'in "Pandemiye Rağmen..." sergisi 29 Mart - 12 Nisan tarihlerinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Koridor Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

SAÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atiş, serginin oluşum sürecinin evlerden çıkılamadığı zaman başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tekstil sanatçıları üretim yaparken tezgah ve iplere bağımlıdır. Bunlar yokken ne üretebiliriz ki diye düşündüm. Evdeki deneme çerçevesi ve bir zamanlar alınmış farklı iplikler. Daha sonra beni her zaman için rahatlatan, ilham veren denizleri hayal ettim. Dört duvar arasındayken, bir anda tüm dünyadaki denizleri dolaştım. Elimdeki olanaklarla düşlediğim renkle dokuları ürettim. Kullandığım tüm katmanlar, yıllar içinde oluşan ve gelişen tekniklerle farklı dokulara dönüştü. Pandemiye rağmen, hayal edildi ve üretildi."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, yaşlılarla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlediği yemek programında yaşlılarla bir araya geldi.

Programda yaşlıların isteklerinin hemen yerine getirilmesi için talimat veren Yüce, burada yaptığı konuşmada, büyüklerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Yaşlılığın kaçınılmaz bir süreç ve herkes için geçerli bir kavram olduğunu aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Yarın hepimiz sizin yerinizde olacağımız için sizlerin kıymetini her daim bilmeliyiz. Büyüklerin olduğu ortam her zaman için bereketlidir. Rabb'im aramızda olmayan ve ebediyete kavuşmuş büyüklerimize rahmet eylesin. Biz YADEM bünyesi altında 1000 kişiden fazla yaşlı vatandaşımıza hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar 30 bin yaşlımıza hizmet verdik. Ev temizliği, kişisel bakım, psikolojik destek, Taraklı Termal Otel tatili, fiziki bakım, alzaymır takip cihazları, genel sağlık danışmanlığı, Kovid aşı desteği, fatura ödeme desteği, maaş çekim desteği, doğa yürüyüşleri gibi birçok hizmetlerle sizlerin hayatını kolaylaştırmaya ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Biz bu işi tüm personelimizle birlikte zevkle yapıyoruz. Bizim personelimiz sizlere evlat gibi hizmet etmek için varlar."

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kocaali, Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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