Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında ağırladı.

Bölgede sürdürülen çalışmaları Özen ile paylaşan Çolak, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiği Özen'in hayata geçirdiği başarılı projelerin devamını diledi.

Özen de Çolak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar ve yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Alemdar Meşeli'yi ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Meşeli Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Alemdar, Serdivan'da atılan her adımın, hayata geçirilen her projenin, temelinde birlik, samimiyet ve ortak aklın olduğunu belirterek, "Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde adımlarımızı hemşehrilerimizin düşünceleri, talepleri ve önerileri doğrultusunda atıyoruz. Genciyle yaşlısıyla herkesin görüşü bizim için önemli. Bu birliktelik sayesinde ilçemize güzel eserler kazandırdık. İnşallah bu çalışmalarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alemdar'a, ziyarette AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, meclis üyeleri Hüseyin Bayraktar ve Yusuf Karaca ve muhtar Kemal Doğramacı eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan okul ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul ziyaretleri kapsamında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulun metal teknolojileri, tesisat ve iklimlendirme, makine teknolojileri atölyeleri ile sınıfları gezen Savaşçı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Görsel sanatlar sınıfı ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerin mayıs ayında gerçekleştirecekleri "Sıfır Atık Yüzde 100 Sanat" temalı sergi çalışmalarını inceleyen Savaşçı, atık malzemeleri değerlendirerek sanat eserleri ortaya koyan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerini tebrik etti.

Savaşçı, burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitimde gerçekleştirilen dönüşümle eğitim, üretim, istihdam döngüsünün güçlendirildiğini belirtti.

Bu kapsamda atılan adımlarla döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesinde büyük artış yaşandığını aktaran Savaşçı, fikri mülkiyet ve sınai hakları çalışmaları kapsamında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla meslek liselerimizde patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık verildiğini ifade etti.

Ziyarette Savaşçı'ya, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da eşlik etti.