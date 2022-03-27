Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

27.03.2022 16:46
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul ziyaretinde bulundu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul ziyaretinde bulundu.

Camili Mahallesi'ndeki Adapazarı Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret eden Savaşçı, Okul Müdürü Cumhur Başçı'dan bilgi aldı, öğrencilerin etkinliklerine katıldı.

Ziyarette okul öğretmenleriyle sohbet eden Savaşçı, özel eğitim alanının önemine işaret ederek çocuklara sevgiyle yaklaşan öğretmenlere teşekkür etti.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Özel Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Türker Erol Özen de ziyarette yer aldı.

Çocukların yüzü hediye kitaplarla güldü

Türk Kızılay Adapazarı Şubesi, Budaklar ve Çökekler İlkokulu'ndaki öğrencilere hikaye kitabı ve atıştırmalık yiyecek dağıttı.

Şubenin kadın teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ekipler, Dernekkırı bölgesindeki mahallelerden taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda öğrencilerle buluştu.

Onlara hikaye kitabı hediye eden ekipler, atıştırmalık yiyecek de dağıttı.

Ziyarete, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Büyükbaş, Türk Kızılay Adapazarı Şube Başkanı Nur Gülşan ile kadın teşkilatı üyeleri ve gençlik birimleri katıldı.

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milli eğitim bakanlığı, Adapazarı, Sakarya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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