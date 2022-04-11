Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'dan kısa kısa

11.04.2022 13:39
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), "Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi" düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), "Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi" düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından Ziraat Fakültesi'nin genç araştırmacılarına yönelik eğitimde, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Derdiyok, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Öten ile Dr. Rahime Cengiz, TTO'dan öğretim görevlisi Gizem Şahin Erçağ ve Özlem Eryılmaz deneyimlerini paylaştı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, tarım ve gıda konularının TÜBİTAK'ın öncelikli alanları arasında aldığını belirterek, "Deneyimli öğretim üyelerinin tecrübelerinin aktarıldığı bu eğitimde Ar-Ge niteliği taşıyan proje fikirlerinin olgunlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitim, nitelikli bilimsel araştırma projelerinin hazırlanması için güzel bir altyapı oluşturacak." ifadesini kullandı.

Proje eğitiminin ilk bölümünde Prof. Dr. Adnan Derdiyok tarafından "Fikir Nasıl Projelendirilir?" sorusu etrafında TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programları'nda özgün değer, yöntem, risk yönetimi ve yaygın etki başlıklarının kurgulanması aktarıldı.

İkinci bölümde Dr. Öğretim Üyesi Rahime Cengiz, TÜBİTAK 1001 proje önerisinin hazırlanma aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durdu, tarım alanında bilimsel araştırma projelerinin kurgulanması, yazılması, başvuru yapılması ve yönetilmesi konularında deneyimlerini paylaştı.

Programa, TTO Müdürü Prof. Dr. Uğur Özsaraç ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir de katıldı.

Sakarya Büyükşehirin ramazan etkinlikleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri, Sedat Anar'ın seslendirdiği ilahi ve eserlerden oluşan tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının maneviyatı ve birliğinin en iyi şekilde hissedildiği programa katılan Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sanatçı Sedat Anar ve kardeşi Selahattin Anar'a teşekkür etti.

Program sonrasında konuşan Yüce, vatandaşların etkinliklere gösterdikleri yoğun ilgiden memnun olduğunu belirterek, ramazan ayının huzuru, maneviyatı ve beraberliğini vatandaşlarla yaşadıklarını ifade etti.

Adapazarı Belediyesi çocukları oyun ve tiyatrolarla buluşturuyor

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri ve Sıfır Atık müdürlükleri, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.

Sıfır Atık Müdürlüğü, "Atıklar Geri Dönüşüme, Temiz Bir Yaşam Senin Elinde" teması ile kurgulanan çocuk tiyatrolarını Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahneleyerek çocukların sıfır atık konusunda bilinçlenmesine yönelik programlar gerçekleştirdi.

Kültür İşleri Müdürlüğü ise Adapazarı'ndaki ilkokullarda Hacivat-Karagöz oyunlarını çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

Eğitici programları sürdüreceklerini aktaran Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Ramazan ayında da etkinliklerimizi devam ettirelim ancak daha çok çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenleyelim istedik. Evlatlarımızın mutluluğu ilk önceliğimizdir. Çocuk dostu Adapazarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
MARMARA DENİZİ'NDE, TOKSİK TEHLİKESİ MARMARA DENİZİ'NDE, TOKSİK TEHLİKESİ Piknik alanlarına bırakılan gıda artıkları yaban hayvanlarını şehirlere yönlendiriyor Piknik alanlarına bırakılan gıda artıkları yaban hayvanlarını şehirlere yönlendiriyor Kayıp çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu Kayıp çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu

Ziraat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Araştırma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
13:09 İstanbul'da oturacak ev bulunmuyor! Eskiden "Daha uygun" olduğu düşünülen 4 ilçenin kiraları uçtu
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:30 Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçirip 1 milyon lira harcayan Seyhan Soylu, değişimiyle şaşkına çevirdi
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:01:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement