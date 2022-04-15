Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

15.04.2022 13:00
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesince düzenlenen seminerde, Sakaryalı kadın girişimciler öğrencilerle buluştu.

Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesince düzenlenen seminerde, Sakaryalı kadın girişimciler öğrencilerle buluştu.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜKAM) tarafından düzenlenen Kadın ve Aile Seminerlerinin ikincisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Seminerde Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim, Başkan Yardımcısı Öykü Sena Aydeniz ve Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyesi Nazan Gürsoy, iş hayatında elde ettikleri başarılara yönelik tecrübelerini ve hikayelerini öğrencilerle paylaştı.

Seminer sonunda SUBÜKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesi kapsamında bulunan Karadere İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulun derslik, kütüphane, çok amaçlı salon ve okul bahçesinde incelemelerde bulunan Savaşçı, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Karadere Mahallesi Muhtarı Ferruh Akıncık, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi Şube Müdürü Fatih Arduç'un yer aldığı ziyarette, okul müdürü Bülent Cevher, okulun fiziki yapısı ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

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milli eğitim bakanlığı, Araştırma, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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