Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

29.04.2022 16:47
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci günü toplu taşımanın ücretsiz yapılacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci günü toplu taşımanın ücretsiz yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların bir arada, dostça bayram geçirmesi için günlük hayatı kolaylaştıracak adımlar atıldığı belirtildi.

Bayramın ilk günü ulaşım hizmetinin ücretsiz sunulması kararı alındığı aktarılan açıklamada, "Adapazarı ve tüm ilçelerde çalışan hatlarımız bayramın ilk günü tam kapasiteyle yoğun şekilde hizmet verecektir." ifadesine yer verildi.

Bayram namazı Demokrasi Meydanı'nda kılınacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin son yıllarda başlattığı meydanda bayram namazı geleneği devam edecek.

Demokrasi Meydanı, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve İl Müftülüğünün çalışmasıyla namaz için hazırlanacak.

Vatandaşlar bayram sabahında meydanda buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katılımıyla saat 6.29'da kılınacak namaz sonrası bayramlaşma yapılacak.

Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Yaman'dan 1 Mayıs açıklaması

Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk-İş'in, 2022 yılının temasını "Hayat pahalılığı ve örgütlenme" olarak belirlediğini belirtti.

Yaman, etkinliklerin, Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesi nedeniyle bazı vilayetlerde kitlesel, bazı vilayetlerde basın açıklamasıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Sakarya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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