Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

14.05.2022 10:10
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST) çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST) çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, SAÜFEST kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yaşayan kampüs alanını gezerek öğrencilerle sohbet eden Sofuoğlu, stantlarda bulunan sanatsal ve kültürel çalışmaları inceledi.

Üniversite bünyesinde hazırlanan ulusal ve uluslararası projelerle ilgili öğrencilerle sohbet eden Sofuoğlu, öğrencilerle fotoğraf çekildi.

"İnovasyon turizmde de önemli"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi tarafından 20. Geleneksel Turizm Sempozyumu gerçekleştirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen sempozyumda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, teknolojinin gelişmesiyle turizm sektörünün de hızlı bir değişim ve gelişimin eşiğinde olduğunu kaydetti.

Değişimi gençlerin gerçekleştireceğine işaret eden Sarıbıyık, "Onun için buradaki araştırma görevlisi ya da lisansüstü eğitim alan arkadaşlarımızın bakış açısı, bu değişimin öncüsü olacaktır. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ediyorum. 20 yıl önce başlatılan bir uygulama günümüzde farklı bir yere geliyor ve sürekli gelişime ışık tutuyor. Kıymetli bir iş yapıyorsunuz. İnovasyon turizmde de önemli. Bizim bilgiden pazara giden yolu doğru bir şekilde kurgulayarak hareket etmemiz ve turizm sektöründe doğru hizmet üretmemiz gerekiyor. Bu yolda yapmamız gereken birtakım işler olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Sarıbıyık, yıldızlı otellerden daha çok müstakil, bireysel, doğayla iç içe turizme doğru bir yöneliş olduğuna işaret ederek, bu anlamda Sapanca'nın tam da İstanbul'un yakınında, doğayı seven insanların da çok ilgi duyduğu bir bölge olmaya başladığını belirtti.

Sakarya'nın özellikle doğasıyla, deniziyle, gölleriyle, yaylalarıyla turizm sektöründeki gelişmelere açık bir şehir olduğuna dikkati çeken Sarıbıyık, "Spor turizmi ve sağlık turizmi gibi alanlarda da son derece kıymetli çalışmaların da yapılabileceği bir şehir. Biz de üniversitemizde bu alana gerek akademik gerekse teknik destek olarak hizmet etmeye, nitelikli insan kaynağı oluşturmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat da salgın sonrasında değişen dünyada turizmin değişimini de yakından takip ettiklerini ifade etti.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı sempozyumda, 44 bildiri 4 oturumda sunuldu.

YORUMLAR
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Sakarya Üniversitesince düzenlenen SAÜFEST, 4. gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor Sakarya Üniversitesince düzenlenen SAÜFEST, 4. gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor Sakarya'da, 'Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi' tanıtıldı Sakarya'da, 'Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi' tanıtıldı

Sakarya, Sapanca, Turizm, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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