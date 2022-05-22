Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

22.05.2022 12:54
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilahiyatçı, müzisyen Mehmet Emin Ay'ın katılımıyla "Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım" konferansı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilahiyatçı, müzisyen Mehmet Emin Ay'ın katılımıyla "Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım" konferansı düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Konferansta konuşan Ay, çocukların ebeveynlerine Allah sevgisine dair bilgileri aktardı.

Ferizli'ye 6 bin metrelik yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, yenilenecek hatla Ferizli, Kaynarca ve Karasu ilçelerindeki 15 mahalleye kaliteli içme suyunun kesintisiz şekilde ulaştırılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yüzde 80'i tamamlanan projede çalışmaların sona ermesiyle özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintisi sorunlarının tamamen ortadan kaldırılacağı vurgulandı.

Ferizli ilçesinde başlatılan çalışmalar doğrultusunda eskiyen ve yetersiz kalan 6 bin metre uzunluğa sahip içme suyu hattının revize edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çalışmalar doğrultusunda 4 bin 800 metrelik kısmı tamamlanan yeni hatta çalışmalar sonlandığında Ferizli ilçesinde bulunan Ağacık, Bakırlı, Ceylandere, Osmanağa Çiftliği, Hocaoğlu, Konuklu, Kusca, Nalköy, Sarıahmetler, Teberik, Tokat mahalleleri, Kaynarca ilçesinde bulunan Gürpınar, Yeşilova, Büyükyanık mahalleleri ile Karasu ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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