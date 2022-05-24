Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

24.05.2022 16:45
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesince ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal kartlara zam yapıldığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesince ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal kartlara zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye tarafından her ayın belirli gününde ihtiyaçların karşılanmasına yetecek şekilde belli miktarda para yatırıldığı, vatandaşların bu kartı tüm market ve alışveriş noktalarında kullanabildiği anımsatıldı.

Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla bu kartlara yatırılan ücretlerde ciddi iyileştirmeye gidildiği aktarılan açıklamada, ihtiyaç sahipleri arasında kriterlere ve duruma göre ayrılanlara yüzde 40 ila 50 arasında ücret artışı uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, ihtiyaç sahiplerinin hayat standartlarını en iyi noktada tutabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Kent genelinde ihtiyaç duyan her vatandaşa ulaşmaya çalıştıklarını, bu konuda ciddi hassasiyet ortaya koyduklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Bu şehirde yaşayan 1 milyon insanın tamamı, her öğün sofrasına sıcak AŞ koyabilmeli. Kenti yönetenler olarak en minimum düzeyde bunu sağlamamız gerekiyor. Tabi yaptığımız uygulamalarla daha fazlasına yöneldik hamdolsun. Kıyafet ihtiyacı olana kıyafet, gıda ihtiyacı olana marketimizden erzak veriyoruz. Her gün aşevimizde sofralar kuruyor, yüzlerce vatandaşımızın kapısına kadar sabah akşam sıcak yemek ulaştırıyoruz. Görevde kaldığımız süre boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimizde refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. İnsanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için onlara sahip çıkmaya, üretmeye, kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz. Bizlere ihtiyacı olan her bir hemşerimize kapımız sonuna kadar açık, ALO 153 hattımız her an hizmettedir."

Rektör Savaşan, SAÜFEST'te görev alan personelle buluştu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, altı farklı festivali barındıran SAÜFEST'te görev alan personelle bir araya geldi.

Personel yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Savaşan, festival boyunca personelin özverili çalıştığını belirterek, SAÜFEST sayesinde farklı kitlelere hitap ettiklerini kaydetti.

Çocukların kampüsü görmesinin, üniversitenin nasıl bir yer olduğunu, imkanlarının ne derece olduğunu görmelerinin çok önemli olduğunu aktaran Savaşan, şöyle devam etti:

"Fakültelerimizin ve enstitülerimizin stant açıp tanıtım yapması sayesinde çocuklar ve gençler üniversitemizi daha yakından tanıdı. Özellikle çocuk yaşta hafızaya kaydolan şeyler kalıcı olur. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerimizi de görmeleri sayesinde çocuklarımızı dünyayla buluşturmuş olduk. Hem kitap fuarı hem film festivali hem sanat faaliyetleri, spor müsabakaları, bilim şenlikleri ve kariyer organizasyonlarını bir arada yaptık. Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, STK'ların ve şehir halkının sahiplenmesi ve desteği sayesinde bu organizasyon güzel yürüdü. İnşallah üniversitenin şehirle bütünleşmesini sağlayacak ve kapasitesini gösterecek nice yüz akı etkinlikler yapma fırsatı olur."

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, alışveriş, Market, Güncel, Son Dakika

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