Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, olağan kongrede güven tazeleyerek yeniden Sakarya spor Kulübü'nün başkanı seçilen Cumhur Genç ve yönetim kurulunun ilk toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genç ve ekibini tebrik eden Yüce, şampiyonluğun mutluluğunu yaşamayı sürdürdüklerini, aynı zamanda yeni sezon öncesi hazırlıkları da yakından takip ettiğini belirtti.

Karşılaşılan zorluklara karşı hak edilen bir şampiyonluk yaşadıklarını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun, bu yıl şehir olarak beklediğimiz kupaya kavuştuk. Sakarya, bir spor şehri. Sakaryaspor, mazisi nice başarılarla dolu, yetenekli isimlerin yetiştiği, futbol kültürü kitaplara konu olan bir kulüp. İnşallah geçmişteki bu başarılar yeniden yakalanacak, Sakaryaspor yeniden Türk futboluna adını altın harflerle yazdıracak. Camiamızın büyüklüğünü, taraftarlarımızın yeşil-siyah renklere olan sevgisini ve şehir olarak kenetlendiğimizde Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Her birinize başarılar diliyorum. Sakaryaspor, her zaman bulunduğu ligin favorisidir. Bu yıl da taraftarlarımızın desteği, camiamızın birlikteliği ve şehrimizin katkısıyla takımımız yine şehrimizin yüzünü güldürmeye devam edecek."

Genç ise Sakaryaspor'a desteklerinden dolayı Yüce'ye teşekkür etti.

YADEM, 290 kişiyi Taraklı'ya termal tatile götürdü

Büyükşehir Belediyesinin Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ile hayata geçirdiği "Sağlık İçin Kaplıca" programı kapsamında 45 günde 290 kişinin, Taraklı ilçesindeki termal otele götürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara ücretsiz sunulan projeye ciddi talep olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşlı, engelli ailelerimizin günlük hayatın stresinden kurtulması ve termal sağlık hizmeti alabilmesi için başladığımız 'Sağlık İçin Kaplıca' programımızın bahar dönemini tamamlıyoruz. Ailemiz her gün büyüyor ve onların mutluluğunu görmek tüm yorgunluğumuzu alıyor. 2022 yılı güz dönemi kayıtları ekimde başlayacak. Programımız için başvuru yapacak vatandaşlarımız YADEM binamıza ulaşabilir."