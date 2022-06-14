Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ tarafından hayata geçirilecek 30 milyon liralık projeyle Erenler ilçesine 26 bin 175 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı kazandıracaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Sakarya'nın her geçen gün büyüyüp geliştiğini, aynı doğrultuda altyapı çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti.

Hayata geçirilen ve kısa sürede tamamlamayı hedefledikleri çalışmalarla Sakarya'nın güçlü altyapı ağına her geçen gün yeni ilaveler yaptıklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Yılların sorunu haline gelmiş bölgelerdeki altyapı sorunlarını çalışmalarımızla çözüme kavuşturuyoruz. Erenler'de başlatacağımız altyapı çalışmalarımızla bölgenin sorunlarına uzun yıllar çözüm oluyoruz. 12 bin 800 metrelik içme suyu ve 13 bin 375 metrelik yağmur suyu hatlarının Dilmen ile Hacıoğlu mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Yenilenen hatlar sayesinde kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırırken, aynı zamanda yoğun yağışlarda dahi oluşabilecek ani sel ve baskın gibi sorunların da önüne geçmiş olacağız."

Serdivan'da yeni doğan bebeklerin ailelerine ziyaret

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerine bebek hijyen paketleri vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin, bu ay içerisinde 175 aileyi ziyaret ederek yeni doğan bebeklerin mutluluğunu paylaştığı belirtildi.

Ailelerin sevincinin küçük de olsa "hoş geldin" hediyesiyle paylaşılmasından son derece keyif alındığı aktarıldı.

Yol bakım çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda asfalt bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Serdivan'ın ana arter güzergahlarından Tunatan Kavşağı ile helikopter pisti arasında kalan 2. Cadde ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde asfalt iyileştirme çalışmalarına bugün başlandığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"17 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar çalışmalar devam edecek. Güzergahta trafik akışını tamamen kesmeyerek farklı şeritlerden güvenli ulaşıma olanak sağlayacağız. Fakat sürücülerimizden ricamız, güzergahtaki trafik yoğunluğunun az olması için farklı güzergahlara yönelmeleridir. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz."