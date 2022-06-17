Sakarya'dan kısa kısa

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ile mahalle buluşmalarını sürdürüyor.

Kavaklıorman Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile gerçekleşen buluşmaya, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Işıksu, burada yaptığı konuşmada, her mahallenin her sokağındaki ihtiyaçları tespit edip hızlıca sonuca vardıklarını belirtti.

Kavaklıorman Mahallesi'nin doğasının çok güzel olduğunu belirten Işıksu, şunları kaydetti:

"Mahallemizin uzun zamandır arzu ettikleri orman kullanım hakkı talebinin Orman İşletme Müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde neticelenmesini sağlıyoruz. Geçmişte dikilen ağaçların kesiminden elde edilecek gelir, muhtar ve azalarının köy karar defterinde imzaladıkları şartlara göre belirlenen kişilere süresi geldiğinde teslim edilecek. Böylelikle mahallemize verdiğimiz sözü de tutmuş oluyoruz. Mahallemizdeki yollar ve tarla yolları ile ilgili güzel çalışmalarımız oldu, bu yılın sonunda gelen talepler neticesinde başlattığımız yol çalışmalarımızı da tamamlamak istiyoruz. Dernekkırı Mesire Alanı ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık, çalışmamız başlıyor. Birçok sosyal aktivitenin ve buluşmaların yapılabileceği 53 dönümlük alanda köylü pazarımız da olacak. Mesire Alanı tamamlandığı gibi güzergahtaki yolları da bu yaz mevsiminde asfaltlıyoruz. Bölgemiz asli değerlerini koruyarak bambaşka güzelliklere ev sahibi oluyor. Adapazarı'mızda gayret var, bereket var, mutluluk var, Adapazarı'mızda hayat var."

AK teşkilatların sahada olduğunu vurgulayan İlçe Başkanı Aydın ise "84 mahallemizin tamamında Mutlu Başkanımızla birlikte, teşkilat-belediye dinamizmiyle hemşehrilerimizin taleplerine cevap veren etkin hizmetler sunuyoruz. Adapazarı, birlik ve beraberliğin, çalışkanlığın adresi olmaya devam ediyor. İnşallah çıtayı her geçen gün daha da yükselterek çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, İstanbuldere rekreasyon projesini inceledi

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile çalışmaları devam eden İstanbuldere rekreasyon projesini yerinde inceledi.

Özen, yaptığı açıklamada, İstanbuldere rekreasyon projesinin tüm hızıyla devem ettiğini aktardı.

Projeyle dereye çöp, moloz gibi atıkların atılmasının önüne geçeceklerini vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"27 bin metrekare alanı kapsayan projemiz, rekreasyon alanında 3 bin metrekare doğal taş ile örme istinat duvarı, 1200 metre yürüyüş yolu, 2 gölet ve 2 nostaljik köprü, şık aydınlatmalar, spor aletleri ve oturma alanları çok sayıda taflan, çınar ve alev ağaçları yer alacak. İnşallah projemizin sonunda tüm halkımızın ve misafirlerimizin beğeneceği yeni sosyal alan kazandırmış olacağız. Ekiplerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her fırsatta çalışmaları takip ediyor, yerinde incelemelerde bulunuyoruz."

Öte yandan Başkan Özen, Kaymakam Canpolat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede öğrencilerin karne törenine katıldı.

Kaymakam Canpolat, karne öncesinde çocuklara, uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının sonunda karnelerini aldıklarını söyleyerek, "Bundan sonra ki zamanda iyice dinlenin ve yeni döneme güzel hazırlık yapın. Bizler sizleri seviyoruz, güveniyoruz. İnşallah sizde öğretmenlerinizin açtığı ufakta devletimize milletimize faydalı gençler olarak yetişeceksiniz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri karnelerini verdikleri öğrencilerle fotoğraf çektirdi.