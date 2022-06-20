Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

20.06.2022 13:21
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erenler ilçesinde 30 milyon liralık yatırımla altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erenler ilçesinde 30 milyon liralık yatırımla altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 30 milyon liralık içme suyu ve yağmur suyu projesinde çalışmaların başladığı belirtildi.

Proje kapsamında 26 bin 175 metrelik hat ile Hacıoğlu ve Dilmen mahallelerinin altyapı sorununun çözüleceği belirtilen açıklamada, "Sakarya'nın altyapısına kazandırdığımız yeni ve güçlü hatlar sayesinde şehrimizin altyapısını da geleceğe güvenle taşıyoruz. Suya verdiğimiz değer doğrultusunda bir damlasının dahi israf olmasını engellemek için yenilediğimiz ve yeni kazandırılan hatlar ile kayıp-kaçak oranını da minimum seviyeye indiriyoruz. Çalışmalarımızın bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir ani sel ve su baskınına karşı uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bugün şehir genelinde beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir ekiplerinin yoğun yağıştan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için sahada teyakkuz halinde olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün öğleden sonra şehrimizde kuvvetli yağış ile birlikte sel, su baskını ve dolu yağışı beklenmektedir. Fırtınanın yanı sıra sağanak ve dolu yağışında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir."

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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