Sakarya'dan ocak-ağustos döneminde 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Sakarya'dan yılın 8 ayında 3 milyar 175 milyon 786 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. sırada yer alan Sakarya'dan ocak-ağustos döneminde 147 ülke ve 9 serbest bölgeye ihracat yapıldı.

"Otomotiv şehri" Sakarya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sektörlerde alınan sıkı tedbirler sayesinde üretim hızını artırmayı sürdürdü. Buna göre yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 29,37 artış gerçekleşti.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay yüzde 87,6 ile otomotiv sektörünün oldu. Sakarya'dan geçen yıl ocak-ağustos döneminde otomotivde 2 milyar 185 milyon 231 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 27,3 artışla 2 milyar 782 milyon 780 bin dolara çıktı.

Dış satımda ikinci sırada 78 milyon 129 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 45 milyon 90 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 42 milyon 579 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 38 milyon 943 bin dolarla makine ve aksamları ile 36 milyon 32 bin dolarla çimento, cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

En fazla ihracat Fransa'ya

Sakarya'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 8 ayında yapılan dış satım, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 31,2 artış göstererek 267 milyon 891 bin dolardan 351 milyon 350 bin dolara yükseldi.

Kentten en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 345 milyon 342 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 9,8 artış kaydedildi.

Bu ülkeleri 283 milyon 167 bin dolarla Almanya, 243 milyon 441 bin dolarla İspanya ve 223 milyon 383 bin dolarla ABD izledi.

Kentten ocak-ağustos döneminde ihracat yapılan 10 ülke şöyle:

Ülke 2020 (milyon dolar) 2021 (milyon dolar) Artış oranı Fransa 267,891 351,350 31,2 Birleşik Krallık 314,564 345,342 9,8 Almanya 219,467 283,167 29 İspanya 191,724 243,441 27 ABD 143,206 223,383 56 Polonya 154,143 199,168 29,2 İtalya 145,863 174,186 19,4 Mısır 93,840 158,907 69,3 İsrail 64,673 147,504 128,1 İsveç 110,618 133,397 20,6

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