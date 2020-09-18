Sakarya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na HAVASAK seferleri başladı - Son Dakika

Sakarya'an Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak HAVASAK seferleri başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Demokrasi Meydanı'nda direksiyonun başına geçerek seferleri başlattı.

BELPAŞ marifetiyle gerçekleştirilecek seferlerle havalimanına ulaşımların daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirten Yüce, 5 araçlık filo ile hizmete başlayan HAVASAK'ların tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Yüce, şunları kaydetti:

"Günde 9 gidiş ve 9 geliş şeklinde seferlerimizi başlatıyoruz. 8 farklı noktada olacak yazıhanelerimizin yanı sıra online bilet imkanını da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Havalimanı ulaşımları için uzun süredir talepler alıyorduk. Hamdolsun vatandaşlarımızın istediği, beklediği bir hizmeti daha hizmete almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz."

Ofis Sanat Merkezi'nde de organizasyonda görevli şoför ve çalışanlarla buluşan Yüce, hoşgörü ve nezaket içerisinde işlerini sürdürmeleri gerektiğinin altını çizdi.