Sakarya'dan Siirt'e uzanan kardeşlik köprüsü

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yeni Yüzyıl İlkokulu tarafından öğrencilere ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.

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