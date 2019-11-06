Son Dakika Haberleri: Sakarya'dan Siirt'e uzanan kardeşlik köprüsü
Son Dakika Güncel Sakarya'dan Siirt'e uzanan kardeşlik köprüsü

Sakarya'dan Siirt'e uzanan kardeşlik köprüsü

7 saat önce

Siirt'te anaokulu öğretmenlerinin sosyal medyadan başlattığı okulla yardım kampanyasına Sakarya'dan destek eli uzandı.

Sakarya'dan Siirt'e uzanan kardeşlik köprüsü, System.String[]

Siirt'te anaokulu öğretmenlerinin sosyal medyadan başlattığı okulla yardım kampanyasına Sakarya'dan destek eli uzandı.


Selahaddin Eyyubi Anaokulu Müdürü Rıdvan Palan, müdür yardımcısı Yakup Çelepkolu ve öğretmen Sevda Özcan'ın girişimleriyle başlatılan kampanya Sakarya'dan destek geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yeni Yüzyıl İlkokulu tarafından öğrencilere ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.


Selahaddin Eyyubi Anaokulu Müdür Yardımcısı Çelepkolu, okullarına başlatılan kampanyaya büyük destek çıktığını belirterek, "Sakarya'nın yanı sıra Antalya, Aydın, Gaziantep, Çorum, Ankara ve İstanbul'daki hayırseverler kampanyamıza katkı sundu." dedi.

Sakarya, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan ilahiyat fakültesi mezunlarına sitem: İmam hatiplerde Kuran dersleri boş geçiyor
Oyuncu Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti İspanya'daki Flamenko ekibi bu kez de "Çok Sevdim Yalan Oldu" dansıyla sosyal medyaya damga vurdu Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'dan Siirt'e uzanan kardeşlik köprüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]