Sakarya'dan Şırnak'a 1 tır gıda malzemesi gönderildi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla hazırlanan 1 tır dolusu gıda malzemesi Şırnak'a ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1500 kolinin yer aldığı tırı, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka karşıladı.

Sosyal medya hesabından Sakarya'ya ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür eden Yarka, "Dayanışma kültürüyle en zor zamanları birlikte aşmayı bilen bir ecdadın evlatları olarak, bugün de aynı ruh ve inançla inşallah bu süreci de hep birlikte aşacağız. Bugün Sakarya Büyükşehir Belediyemiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere belediyemize 1500 gıda kolisi gönderdi. Kolilerimizi teslim aldık. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.