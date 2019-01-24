Sakarya'dan Suriye'ye 261. Yardım Tırı Uğurlandı

Sakarya İHH
İnsani Yardım Derneğince 2011'den bu yana Suriye
'ye 261 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
İnsani yardım çalışmaları kapsamında Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahipleri için toplanan gıda ve battaniye yüklü iki tır, Sakarya'dan dualarla bölgeye uğurlandı.
Sakarya İHH Derneği Müdürü Engin Sezer
, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl binlerce insanın evlerini savaş sebebiyle terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.
Binlerce göçmenin çıktıkları yolculukta hayatlarını kaybettiğine dikkati çeken Sezer, "Geri kalanlar kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. Kış, mülteci kamplarında soğuk, hastalık ve ölüm anlamı taşıyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin elbise, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacı var. Bütçenize göre, dilediğiniz yardım malzemesinin tutarı kadar da bağışta bulunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Sezer, yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle milyonlarca insanın kış aylarını zorlu şartlar altında geçirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Soğuğun yanı sıra çocuk ve yetişkinler hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyor. Sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum mülteciler için şartlar daha da zorlaşırken soğuktan dolayı ölümler meydana geliyor. Kış en çok küçücük bedenleriyle yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak yuvada sağlıklı şekilde uyumaları için eksiklerini tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Bu kış ayında elektriksiz, yakıtsız birçok imkandan mahrum olan Suriye'deki mazlumlar, kendi imkanlarıyla kurdukları küçük çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Özellikle kadın ve çocuklar için zor bir ortam. Bizler de buradaki insanların yaşam mücadelesine ortak olmak için bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz."