Sakarya'dan Yeni Yıl Mesajları

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, yeni yıl mesajı yayımladı.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, yeni yıl mesajı yayımladı.



Püsküllü, mesajında, 2019 yılının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını diledi.



Yeni yılın "tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet" anlayışı çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde geçirilecek bir yıl olmasını temenni eden Püsküllü, şunları kaydetti:



"Milli ve manevi değerlerimiz için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Sınır boylarımızda, sınır ötesinde, ülkemizin ve kardeşlerimizin emniyeti için görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin de Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Tüm dünyada barış, dostluk ve dayanışmanın en üst seviyede yaşanmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 2019 yılının başta Hendekli hemşehrilerim olmak üzere ülkemize, tüm İslam alemine, bölgemize ve dünyamıza huzur, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni ediyorum."



"2019, tüm insanlığa barış getirsin"



Sakarya Yerel Kültür Derneği (SYKD) Başkanı Necmettin Kırık da yeni yıl mesajında 2019'un, bu güzel vatan toprağında herkesin kardeşçe ve barış içinde yaşadığı, terörün son bulduğu, umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını diledi.











Kırık, "2019 yılının geride bıraktığımız 2018'in tüm olumsuzluklarını bize unutturmasını ve tüm isteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl olmasını diliyoruz. Yeni yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yeni yılda acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu, huzurun, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz. 2019'un tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesini dileğiyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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