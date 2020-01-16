Sakarya demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem - Son Dakika
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Sakarya demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem

1 saat önce

Demiryolu kenarında 'tabutlu' eylemSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 5 mahallenin kullandığı hemzemin geçidin kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, sırtlarında tabutla hemzemin geçit önünde eylem yaptı.

Demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 5 mahallenin kullandığı hemzemin geçidin kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, sırtlarında tabutla hemzemin geçit önünde eylem yaptı.

Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde bulunan hemzemin geçit, Devlet Demiryolları tarafından güvenli ulaşım sağlanması amacıyla kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Hayrettin, Bacı, Pınarlı, Oruçlu ve Fevziye mahallelerine ulaşımın sağlandığı hemzemin geçidin yeniden açılması için kapatılan hemzemin geçit önünde eylem yaptı. Konuyla ilgili olarak konuşan Bacı Mahallesi Muhtarı Ahmet Tokaç, "Buranın insanları hayvancılıkla geçiniyor. Bu geçit bizim için çok önemli. En önemli olaylardan biri ise hayvanlarımızın aşağıya geçememesi ve mahsullerimizi toplayıp pazarcılara götüremiyoruz. Mezarlığımız kapatılan geçidin alt tarafında. Mezarlığa defin için kilometrelerce yol yürüyoruz." dedi.

Fahrettin Önal ise, "Gelip yeri görmeden kapansın diyerek atıyorlar imzaları, burada vatandaşın ne çile çektiğini görmüyorlar. Burada biz çiftçiyiz, kolumuzu bacağımızı kesmekten başka bir şey değil burası. Yetkililerden rica ediyorum, gelin yerinizi görün ve öyle karar verin." diye konuştu.

Sakarya demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem

Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:26 Kaynak: DHA
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