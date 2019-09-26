Son Dakika Haberleri: Sakarya deprem sakarya'da hissedildi
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Sakarya deprem sakarya'da hissedildi

29 dakika önce

Deprem Sakarya'da hissedildiİstanbul'da meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedilirken, vatandaşlar korku içerisinde dışarı çıktı.

Sakarya deprem sakarya'da hissedildi, System.String[]

Deprem Sakarya'da hissedildi

İstanbul'da meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedilirken, vatandaşlar korku içerisinde dışarı çıktı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından korku içerisinde ev ve işyerlerinden çıktı. Vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Depremin korkusunu yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda bekledi.

İstanbul, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:42 Kaynak: DHA
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