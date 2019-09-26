Sakarya deprem sakarya'da hissedildi

Deprem Sakarya'da hissedildi

İstanbul'da meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedilirken, vatandaşlar korku içerisinde dışarı çıktı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından korku içerisinde ev ve işyerlerinden çıktı. Vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Depremin korkusunu yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda bekledi.