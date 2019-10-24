Son Dakika Haberleri: Sakarya 'deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta kalıyoruz'
Son Dakika Güncel Sakarya 'deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta kalıyoruz'

Sakarya 'deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta kalıyoruz'

1 saat önce

SAKARYA 'Deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta kalıyoruz'Sakarya Üniversitesi Jeofizik Bölümü Başkanı Prof. Dr.

SAKARYA 'Deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta kalıyoruz'

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen, Türkiye'de deprem yönetmeliklerinin Japonya ve Amerika ile aynı olduğunu ancak uygulama ve özellikle denetimde sınıfta kalındığını belirterek, Binaların deprem şartnamelerine uygun olarak yapılması gerekiyor. Bizim kanunlarımız yönetmeliklerimiz Japonya ve Amerika'dakinden hiç de aşağı kalır değil. Gayet güzel yönetmeliklerimiz var ancak uygulama ve özellikle denetimde sınıfta kalıyoruz. Denetleme çok önemli dedi.

Prof. Dr. Levent Gülen, 26 Ağustos tarihinde Silivri'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Gülen, İstanbul'da beklenen depremin ne zaman olacağının bilinmediğini ifade ederek, Bilim adamlarının araştırmaları Marmara Denizi içinde büyük bir deprem olacağını gösteriyor. Bunun 7'den daha büyük 7- 7,5 arasında bir büyüklüğe sahip olacağı da öngörülebiliyor. Ancak biz bunun zamanını bilmiyoruz. Bu birkaç gün sonra da olabilir, 25-30 yıl sonra da olabilirö dedi. Halk arasında yanlış bir algının olduğunu söyleyen Gülen, Küçük depremler olduğunda büyük depremin enerjisini açığa çıkaracak diyorlar. Bu tamamen yanlış. 1999 depremleri gerçekten bir milat oldu. 1999'dan beri bir hayli yol kat ettik. Ancak hazır mıyız derseniz daha yol almamız gereken epey yapılacak işler var. Maalesef hazır değiliz diye konuştu. Prof. Dr. Levent Gülen, Türkiye'de deprem kanunlarının Japonya ve Amerika ile aynı olduğunu ancak denetlemede yetersiz kalındığını belirterek, şöyle konuştu Deprem güvenliği konusunda iki konu var Bir zemin, iki bina. Zeminin sağlam olması gerekiyor. Sağlam değilse zeminin sağlamlaştırılması gerekiyor. Bir de binaların deprem şartnamelerine uygun olarak yapılması gerekiyor. Bizim kanunlarımız, yönetmeliklerimiz Japonya ve Amerika'dakinden hiç de aşağı kalır değil. Gayet güzel yönetmeliklerimiz var, ancak uygulama ve özellikle denetimde sınıfta kalıyoruz. Denetleme çok önemli.

Sakarya 'deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta kalıyoruz'

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:38 Kaynak: DHA
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