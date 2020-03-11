SAKARYA Dernekten televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKARYA Dernekten televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

SAKARYA Dernekten televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar yakalandı

7 saat önce

Dernekten televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar yakalandıADAPAZARI'nda, bir dernek binasından 2 televizyon ile projeksiyon cihazı çalan 2 kişi yakalandı.

Dernekten televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar yakalandı

ADAPAZARI'nda, bir dernek binasından 2 televizyon ile projeksiyon cihazı çalan 2 kişi yakalandı.

Adapazarı'nda faaliyet gösteren bir derneğe ait binada geçen hafta yaşanan hırsızlık olayında, 2 televizyon ve projeksiyon cihazı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma başlattı. Şüphelilerden E.Ş. bekçiler tarafından yakalanırken, kamera görüntülerinden suç ortağının poliste kaydı olan Ş.Ö. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri de Ş.Ö.?yü evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

İkinci el eşya satan bir iş yerine satıldığı saptanan 2 televizyon ve projeksiyon cihazı bulunarak, dernek yetkililerine teslim edildi.

Şüphelilerden E.Ş. hakkında uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Ş.Ö.?nün de bir iş yerinin önünden motosiklet çaldığı belirlendi.

İkili, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

SAKARYA Dernekten televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar yakalandı

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
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