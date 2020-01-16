Son Dakika › Güncel › Sakarya devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Sakarya devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı
6 saat önce
Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde şişme botla denize açılan 2 kişi ölümle burun buruna geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:49 Kaynak: DHA
Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde şişme botla denize açılan 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Botun devrilmesi sonucu denize düşen 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Karasu Yenimahalle mevkiinde 2 kişi şişme botla denize açıldı. Aşırı dalgalar nedeniyle bot devrilince suya düşen 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Denizde boğulmamak için çabalayan kişileri gören vatandaşlar 112 Acile durumu bildirdi. Bu sırada bir balıkçı teknesi 2 kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekipleri iki kişiyi Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kişi tedavi altına alındı.
Son Dakika Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı