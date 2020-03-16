Sakarya Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Sakarya Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.

Sakarya Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.


Havaların soğumasının ardından Sakarya'nın bin 725 rakımlı en yüksek noktası olan Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylasında gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile yayla tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı Dikmen Yaylasında 25 santimetreye kadar ulaştı. - SAKARYA

Sakarya, Dikmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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