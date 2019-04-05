Sakarya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sakarya Valisi'ne Ziyaret
55 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sakarya Valisi'ne ziyaretDiyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.
Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş'tan Sakarya
Valisi'ne ziyaret
Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş
, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
'i makamında ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Erbaş, Kampüs Camii'nde hafızlık icazet merasimine katılacağını belirterek, Bugün inşallah Kampüs Camii'nde hafızlarımızın icazet merasimini yapacağız. Hafızlık bizim Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak yapmış olduğumuz faaliyet alanlarından önden gelenlerinden birisidir. İyi insan yetiştirmenin en önemli yollarından birisidir. İnsanların hafız olması, Kuran
'a hizmet noktasında hafızlığın büyük önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:39 Kaynak: DHA
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