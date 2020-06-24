SAKARYA Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdi - Son Dakika

SAKARYA Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdi

Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdiSAKARYA'nın Karasu ilçesinde veteriner hekim Hilal Can doğum yapmakta zorlanan kedinin sezaryen ile 5 yavrusunun dünyaya gelmesini sağladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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